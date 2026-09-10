В Україні розробляють дешевий дрон-аналог російської "Молнии" - Grim LA-80

Для яких цілей призначений Grim LA-80

Дрон розрахований на перевезення до 5 кг корисного навантаження на відстань до 80 км, а одним із пріоритетів розробників є низька вартість апарата.

Grim LA-80 призначений передусім для ураження стаціонарних цілей у тилу противника - це можуть бути укріплення, бліндажі, капоніри та техніка, яка тривалий час залишається на одному місці.

За словами представника GrimTech "Мілітарному", дальність польоту може змінюватися залежно від маси корисного навантаження. Зокрема, з вантажем близько 2 кг апарат теоретично зможе подолати до 100 км, однак головним обмеженням залишається стійкість зв'язку. Ставка - на більше корисне навантаження і на дільність польоту, зазначають у GrimTech.

Якою буде конструкція та система керування дроном

Для керування дроном розглядають використання базового радіоканалу, цифровий відеозв'язок та Starlink. Саме супутниковий зв'язок у компанії називають пріоритетним варіантом, оскільки він має забезпечити стабільніше керування на великій відстані.

Фото: Grim LA-80 ("Мілітарний")

Серійний корпус Grim LA-80 планують виготовляти методом вакуумного формування, що має зробити його легшим, міцнішим і придатнішим до швидкого виробництва. Крила виготовлятимуть із пінопласту, а в конструкції також використовуватимуть алюмінієві труби та фанеру.

Компанія не виробляє бойових частин для цього безпілотника - їх встановлюватимуть безпосередньо військові. Конструкцію вантажного відсіку адаптують до боєприпасів різних типів і доволі великого діаметра. Вона також дасть змогу регулювати положення боєприпасу для правильного балансування апарата.

Фото: Grim LA-80 ("Мілітарний")

"Допрацьовуємо, поліруємо продукт, щоб він був якісний, і пробуємо виготовити тестову партію зразків для передачі на фронт для тестів, для польових випробувань", - розповіли у GrimTech.

Наразі Grim LA-80 перебуває на завершальному етапі розробки та ще не застосовувався в бойових умовах. GrimTech готується виготовити тестову партію безпілотників, яку передадуть військовим для польових випробувань.