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В Україні розроблять план заходів для програми допомоги ЄС на 50 млрд євро

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні сьогодні, 14 липня, Міжвідомчу робочу групу з питань підготовки плану заходів щодо програми допомоги ЄС на 50 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Європейський союз запускає чотирирічну програму на 50 млрд євро, яка, зокрема, покликана допомогти фінансувати дефіцит бюджету", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця програма Ukraine Facility також допоможе реалізовувати програму європейських реформ та змін.

"Для ефективної роботи програми створюємо сьогодні Міжвідомчу робочу групу з питань підготовки відповідного плану заходів. Це важливо для нашої трансформації та швидкої готовності вступити в Європейський союз", - додав Шмигаль.

Фінансова допомога від ЄС

У червні президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала виділення пакета фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро для підтримки України.

За даними Bloomberg, допомога має надаватися у вигляді грантів, пільгових кредитів та гарантій протягом 4 років - з 2024 по 2027 роки. При цьому розмір щорічної підтримки буде меншим, ніж 18 млрд євро, які ЄС пропонує цього року.

Сьогодні повідомлялось, що Рада міністрів ЄС з економіки й фінансів на сьогоднішньому розглядала пропозиції Європейської комісії щодо перегляду багаторічного бюджету ЄС на 2024-2027 роки, який включає створення Українського фонду обсягом 50 млрд євро.

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