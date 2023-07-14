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В Украине разработают план мероприятий для программы помощи ЕС на 50 млрд евро

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине сегодня, 14 июля, Межведомственную рабочую группу по вопросам подготовки плана мероприятий по программе помощи ЕС на 50 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Европейский союз запускает четырехлетнюю программу на 50 млрд евро, которая, в частности, призвана помочь финансировать дефицит бюджета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта программа Ukraine Facility также поможет реализовывать программу европейских реформ и изменений.

"Для эффективной работы программы создаем сегодня Межведомственную рабочую группу по вопросам подготовки соответствующего плана мероприятий. Это важно для нашей трансформации и быстрой готовности вступить в Европейский союз", - добавил Шмыгаль.

Финансовая помощь от ЕС

В июне президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала выделение пакета финансовой помощи в размере около 50 млрд евро для поддержки Украины.

По данным Bloomberg, помощь должна предоставляться в виде грантов, льготных кредитов и гарантий в течение 4 лет - с 2024 по 2027 годы. При этом размер ежегодной поддержки будет меньше 18 млрд евро, которые ЕС предлагает в этом году.

Сегодня сообщалось, что Совет министров ЕС по экономике и финансам на сегодняшнем рассматривал предложения Европейской комиссии по пересмотру многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, который включает создание Украинского фонда объемом 50 млрд евро.

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