В Украине разработали универсальный дрон-перехватчик (фото)
Минобороны Украины кодифицировало высокоскоростной перехватчик TAF Kolibri-10. Устройство уже можно приобрести через систему DOT-Chain Defence.
Как отмечают в компании, идея создания TAF Kolibri-i10 родилась из практики применения FPV-дрона Kolibri 10 для перехвата вражеских "крыльев".
Основные функции TAF Kolibri-i10 заключаются в уничтожении российских разведывательных и ударных дронов-камикадзе – "Молния", "Орлан" и Zala. Таким образом, перехватчик позволяет предотвращать атаку украинских позиций, прикрывать боевые операции, защищать объекты в прифронтовых зонах и в тылу.
Перехватчик TAF Kolibri-i10 оснащен новой крепкой рамой, которая лучше выдерживает нагрузку и имеет оптимизированное расположение креплений. Также на БпЛА установили более мощные моторы, более надежный крепеж для камеры и скоростные пропеллеры. Также изделие имеет улучшенную общую аэродинамику.
Ручное управление дает оператору полный контроль в критических моментах. Цифровые дневные или ночные камеры позволяют работать в различных условиях. А прошивка MilELRS обеспечивает стабильную работу в условиях активного РЭБ.
Характеристики дрона:
- скорость – более 200 км/ч
- дальность полета – до 25 км
- высота – до 3000 м.
Напомним, что этой ночью украинские дроны устроили настоящий блекаут во временно оккупированном Севастополе. Также сообщается об отключении света в других городах, оккупированных РФ.
Также в ночь на 12 августа в Новороссийске после массированной атаки дронов зафиксировали вероятные поражения военных кораблей, зернового и нефтяного терминалов РФ . В ходе атаки использовали реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и морские безэкипажные системы.