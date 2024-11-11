В Україні розробили аналоги китайських дронів Mavic: ЗМІ дізналися характеристики

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна в Telegram та Defence Express .

Сметанін розповів, що в Україні розробили безпілотники, тактико-технічні характеристики яких відповідають характеристикам Mavic.

За його словами, у вихідні вісім виробників зібралися, щоб представити свої безпілотники. Два з них уже пройшли кодифікацію. Шість команд виконали льотні місії: політ на 10 км на висоті понад 250 метрів та пошук мішені.

Таким чином роботу безпілотників продемонстрували Генштабу, командуванню Сил безпілотних систем, командуванню Сил логістики, державним закупівельникам та військовим підрозділам.

"Військові оцінили якість виробів, а також поспілкувалися з виробниками щодо характеристик, особливостей та спроможностей виробництва", - зазначив міністр.

Характеристики дронів

У свою чергу Defence Express стверджує, що хоч нові українські безпілотники і позиціонують як аналоги Mavic, але "вони такими не є", оскільки це дрони для поля бою.

Фото: нові дрони українських виробників (defence-ua.com)

Видання пише, що всі представлені безпілотники мають такі характеристики:

час у повітрі - 40-60 хвилин;

корисне навантаження - 1-3 кг.

При цьому дрони можна використовувати як для ведення спостереження, так і для скидання боєприпасів. Також всі зразки мають рішення для забезпечення роботи в умовах дії засобів радіоелектронної боротьби.