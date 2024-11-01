В Украине начался отопительный сезон: какая ситуация в разных регионах

В Украине начался отопительный сезон , и в каждом регионе он стартует по индивидуальному графику из-за разных погодных условий и необходимости завершения ремонтных работ.

РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал рассказывает, какая ситуация с отоплением в разных регионах страны.

В Винницкой области уже подключены жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. В Волынской области отопительный сезон продолжается в Луцке, Ковеле, Владимире и Нововолынской общине, где запущено 775 котельных, обеспечив тепло для более 90% объектов социальной сферы.

Днепропетровская область начала подключение учреждений социальной сферы с 16 октября. Котельные заработали в Кривом Роге и Покрове, к отоплению подключены 8% котельных. В целом область полностью готова к началу отопительного сезона. Донецкая область начала отопительный сезон 1 ноября, и сейчас работают 10 котельных, которые отапливают 35 жилых домов и объектов социальной инфраструктуры.

В Житомирской области работает 99% котельных, тепло уже получило 98% жилых домов. В Закарпатье 56 громад приняли решение о начале подачи тепла, в остальных громадах отопление стартует 1 ноября.

В Ивано-Франковской области завершены плановые ремонтные работы, и большинство общин также начало отопительный сезон. В области уже работают 774 котельных из 815.

В Киевской области подключение к теплу продолжается, а в столице подача тепла в жилые дома началась 30 октября. Киеву понадобится около 7 дней для того, чтобы полноценно развернуть централизованную систему теплоснабжения. Отопительный сезон начался во всех 69 территориальных громадах области. Первыми к теплоснабжению подключаются учреждения социальной инфраструктуры: детские сады, школы, больницы.

В Кировоградской области отопительный сезон начнется по решению местных органов при понижении температуры до +8 °С.

Для переселенцев из Луганской области подача тепла началась в местах их временного проживания, а с 1 ноября была запущена система отопления в Киеве и Краснограде Харьковской области для пунктов обогрева.

Во Львовской области 68 громад приняли решение о начале отопительного сезона, а в Стрыйской громаде и Львове тепло уже поступает в жилые дома.

В Николаевской области отопительный сезон планируют начать в ноябре из-за теплой погоды. В регионе отремонтировали 22 котельные и около 9 км теплосетей. В то же время в Южноукраинске уже начали подачу тепла для жилых домов и социальной инфраструктуры. В Первомайском и Вознесенском районах начинают отопление заведений социальной инфраструктуры.

Одесская область готова к отопительному сезону, а старт подачи тепла запланирован с учетом погодных условий. Решения о начале подачи тепло громады начинают принимать с пятницы, 1 ноября. Уже включают отопление в Арцизской громаде, в то время как в Южненской только с 4 ноября пройдет подготовка электросетей к подаче тепла.

Полтавская область полностью готова к отопительному сезону – тепло уже подают в учреждения здравоохранения, школы и детские сады. Также с 22 октября отопление подключено в жилых домах Гадячской, Кобеляцкой и Миргородской громад.

В Ровенской области подготовили к работе 975 котельных и 84 теплопункта, отопление стартовало в 60 громадах. Сумская область запустила 95 котельных для обогрева жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, восстановив 91% энергоснабжающих объектов, поврежденных во время атак.

В Тернопольской области уже работают 903 котельные, а потребность в дровах, пеллетах и угле почти полностью покрыта. В Харьковской области ведутся восстановительные работы на ТЭЦ и ТЭС, поврежденных в результате атак, для обеспечения теплоснабжения Харькова и ряда населенных пунктов. На эти работы государство выделило 2,5 млрд. гривен.

В Херсонской области отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток будет удерживаться ниже +8 °С. К подаче тепла готовы 44 котельные из 46, продолжается установка двух модульных котельных. В случае аварий здесь создан резерв генераторов.

В Хмельницкой области коммунальная инфраструктура готова к зиме на 100%, в том числе завершен ремонт 42 котельных и замена 11,1 км теплосетей. С 14 октября тепло начали подавать в учреждения социальной сферы.

Черкасская область уже запустила 59 котельных, а большинство жилых домов подключены к теплу с 23 октября. В Черновицкой области работают 662 котельные, которые подают теплоноситель в 582 жилых дома, образовательные и медицинские учреждения. Также запустили 465 котельных в Черниговской области для обогрева жилых домов, школ и больниц.

В ведомстве отмечают, что все регионы подготовили планы действий по чрезвычайным ситуациям в энергосистеме, включая резервы генераторов, топливо и создание пунктов обогрева.