В Україні розпочав роботу посол Китаю, - Зеленський

Новий посол Китаю в Україні

Варто зауважити, що новим послом Китаю в Україні став Ма Шенкунь.

Ще 21 листопада він вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Євгену Перебийнісу.

Як підкреслювали в МЗС, саме з того моменту розпочалася дипломатична місія нового посла.

Ма Шенкунь розпочав дипломатичну службу в Міжнародному департаменті Міністерства закордонних справ КНР,

Після цього він отримав посаду в Постійному представництві в Женеві та Департаменті контролю над озброєннями Міністерства закордонних справ КНР.

Він працював радником і головним діловодом Постійного представництва у Відні, був також радником Департаменту контролю над озброєннями Міністерства закордонних справ КНР.

У 2019 році Ма Шенкуня підвищили до заступника директора Департаменту контролю над озброєннями Міністерства закордонних справ Китаю.

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