В Украине начал работу посол Китая, - Зеленский

В Украине начали дипломатическую миссию послы Китая, Сербии и Саудовской Аравии. Они вручили президенту Украины Владимиру Зеленскому верительные грамоты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.
"Верительные грамоты. Сегодня свою дипломатическую миссию в Украине открывают новые послы Китая, Саудовской Аравии и Сербии", - написал Зеленский.
По словам президента, он поздравил послов с началом дипломатической миссии и пообщался с каждым из них.
Зеленский подчеркнул, что ожидает активизации двустороннего сотрудничества между странами.
Стоит заметить, что новым послом Китая в Украине стал Ма Шенкунь.
Еще 21 ноября он вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Евгению Перебийнису.
Как подчеркивали в МИД, именно с того момента началась дипломатическая миссия нового посла.
Ма Шенкунь начал дипломатическую службу в Международном департаменте Министерства иностранных дел КНР,
После этого он получил должность в Постоянном представительстве в Женеве и Департаменте контроля над вооружениями Министерства иностранных дел КНР.
Он работал советником и главным делопроизводителем Постоянного представительства в Вене, был также советником Департамента контроля над вооружениями Министерства иностранных дел КНР.
В 2019 году Ма Шенкуня повысили до заместителя директора Департамента контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Китая.
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