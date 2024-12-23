В Украине начал работу посол Китая, - Зеленский

Новый посол Китая в Украине

Стоит заметить, что новым послом Китая в Украине стал Ма Шенкунь.

Еще 21 ноября он вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Евгению Перебийнису.

Как подчеркивали в МИД, именно с того момента началась дипломатическая миссия нового посла.

Ма Шенкунь начал дипломатическую службу в Международном департаменте Министерства иностранных дел КНР,

После этого он получил должность в Постоянном представительстве в Женеве и Департаменте контроля над вооружениями Министерства иностранных дел КНР.

Он работал советником и главным делопроизводителем Постоянного представительства в Вене, был также советником Департамента контроля над вооружениями Министерства иностранных дел КНР.

В 2019 году Ма Шенкуня повысили до заместителя директора Департамента контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Китая.

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