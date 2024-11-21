Новий посол Китаю розпочав роботу в Україні

Заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Китаю в Україні Ма Шенкуня. Відсьогодні він розпочинає роботу у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

"21 листопада заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Китайської Народної Республіки в Україні Ма Шенкуня", - йдеться в повідомленні. Заступник міністра привітав китайського високопосадовця з початком його дипломатичної місії в Україні та відзначив позитивну динаміку активізації українсько-китайського політичного діалогу у цьому році. Сторони також обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, зокрема у контексті використання значного потенціалу торговельно-економічної співпраці між Україною та Китаєм, а також взаємодії двох країн у багатосторонніх форматах.