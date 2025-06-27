В Україні розпочали збір зерна: який очікується врожай та як він вплине на ціни

За даними міністерства, станом на 27 червня збір зерна почався у Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській області.

Крім того, сільгосптоваровиробники Одеської та Миколаївської областей розпочали збирання ріпаку.

Це досить пізній термін початку жнив. Минулого року вони стартували 6 червня.

Очікування врожаю

Раніше міністр аграрної політики України Віталій Коваль заявив, що урожай зернових в Україні 2025 року може скоротитися на 10% до 51 млн тонн.

"На нас чекає складний сезон. Аномально тепла зима, спочатку не було вологості, потім затяжні дощі затримали посівну кампанію в деяких регіонах на два тижні. Тому ми очікуємо зниження врожаю", - сказав Коваль.

Коваль повідомив, що 2025 року Україна може зібрати близько 26 млн тонн кукурудзи, 4,5 млн тонн ячменю, 1,5 млн тонн дрібних зернових, 11,5 млн тонн насіння соняшнику та 11 млн тонн цукрових буряків.

Урожай пшениці може становити від 20 до 22 мільйонів тонн, а остаточна цифра залежатиме від погодних умов і факторів, пов'язаних із війною.

Коваль повідомив, що загальний урожай олійних культур 2025 року може знизитися приблизно до 20,16 млн тонн із 21,18 млн тонн 2024 року, що частково пов'язано зі скороченням урожаю ріпаку на 600 тис. тонн.