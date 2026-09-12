В Україні виявили фальсифікат для схуднення Biopatid, триває понад 250 обшуків

Нагадаємо, раніше в Україні посилили контроль за обігом БАДів - Зеленський підписав закон, який забороняє продавати ліки під виглядом дієтичних добавок і запроваджує штрафи до 935 тисяч гривень за неправдиву інформацію про продукт чи порушення в його продажу.