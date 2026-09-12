В Україні виявили фальсифікат для схуднення Biopatid, триває понад 250 обшуків

Правоохоронці розпочали понад 250 обшуків у справі про виготовлення та збут фальсифікованого препарату для схуднення "Biopatid". Слідчі дії проходять одночасно в різних регіонах України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генпрокурора та СБУ.
Дніпропетровська обласна прокуратура спільно із СБУ проводять одночасні слідчі дії в різних регіонах України.
Йдеться про незаконне виготовлення та збут завідомо фальсифікованого препарату для схуднення "Biopatid" у складі організованої групи.
Фото: Правоохоронці проводять обшуки по Україні через фальсифікований препарат (Прокуратура України)
Наразі тривають понад 250 санкціонованих обшуків. Дії кваліфікували за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше в Україні посилили контроль за обігом БАДів - Зеленський підписав закон, який забороняє продавати ліки під виглядом дієтичних добавок і запроваджує штрафи до 935 тисяч гривень за неправдиву інформацію про продукт чи порушення в його продажу.