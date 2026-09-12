В Украине обнаружили фальсификат для похудения Biopatid, продолжаются более 250 обысков

Напомним, ранее в Украине ужесточили контроль за оборотом БАДов – Зеленский подписал закон, запрещающий продавать лекарства под видом диетических добавок и вводит штрафы до 935 тысяч гривен за ложную информацию о продукте или нарушении в его продаже.