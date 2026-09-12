В Україні виявили фальсифікат для схуднення Biopatid, триває понад 250 обшуків

Фото: Понад 250 обшуків у справі про виготовлення препарату для схуднення (СБУ)

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Правоохоронці розпочали понад 250 обшуків у справі про виготовлення та збут фальсифікованого препарату для схуднення "Biopatid". Слідчі дії проходять одночасно в різних регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генпрокурора та СБУ.

Дніпропетровська обласна прокуратура спільно із СБУ проводять одночасні слідчі дії в різних регіонах України. Йдеться про незаконне виготовлення та збут завідомо фальсифікованого препарату для схуднення "Biopatid" у складі організованої групи. Фото: Правоохоронці проводять обшуки по Україні через фальсифікований препарат (Прокуратура України) Фото: Правоохоронці проводять обшуки по Україні через фальсифікований препарат (t.me/SBUkr) Наразі тривають понад 250 санкціонованих обшуків. Дії кваліфікували за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України.