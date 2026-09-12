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В Украине обнаружили фальсификат для похудения Biopatid, продолжаются более 250 обысков

15:27 12.09.2026 Сб
1 мин
Препарат производила и сбывала целая организованная группа
aimg Валерия Абабина
В Украине обнаружили фальсификат для похудения Biopatid, продолжаются более 250 обысков Фото: Более 250 обысков по делу об изготовлении препарата для похудения (СБУ)
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Правоохранители начали более 250 обысков по делу об изготовлении и сбыте фальсифицированного препарата для похудения "Biopatid". Следственные действия проходят одновременно в разных регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генпрокурора и СБУ.

Днепропетровская областная прокуратура совместно с СБУ проводят одновременные следственные действия в разных регионах Украины.

Речь идет о незаконном изготовлении и сбыте заведомо фальсифицированного препарата для похудения "Biopatid" в составе организованной группы.

Фото: Правоохранители проводят обыски по Украине из-за фальсифицированного препарата (Прокуратура Украины)

Фото: Правоохранители проводят обыски по Украине из-за фальсифицированного препарата (t.me/SBUkr)

В настоящее время продолжаются более 250 санкционированных обысков. Действия квалифицировали по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Украине ужесточили контроль за оборотом БАДов – Зеленский подписал закон, запрещающий продавать лекарства под видом диетических добавок и вводит штрафы до 935 тысяч гривен за ложную информацию о продукте или нарушении в его продаже.

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