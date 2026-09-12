В Украине обнаружили фальсификат для похудения Biopatid, продолжаются более 250 обысков

Фото: Более 250 обысков по делу об изготовлении препарата для похудения (СБУ)

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Правоохранители начали более 250 обысков по делу об изготовлении и сбыте фальсифицированного препарата для похудения "Biopatid". Следственные действия проходят одновременно в разных регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генпрокурора и СБУ.

Днепропетровская областная прокуратура совместно с СБУ проводят одновременные следственные действия в разных регионах Украины. Речь идет о незаконном изготовлении и сбыте заведомо фальсифицированного препарата для похудения "Biopatid" в составе организованной группы. Фото: Правоохранители проводят обыски по Украине из-за фальсифицированного препарата (Прокуратура Украины) Фото: Правоохранители проводят обыски по Украине из-за фальсифицированного препарата (t.me/SBUkr) В настоящее время продолжаются более 250 санкционированных обысков. Действия квалифицировали по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины.