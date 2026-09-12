В Украине обнаружили фальсификат для похудения Biopatid, продолжаются более 250 обысков
Правоохранители начали более 250 обысков по делу об изготовлении и сбыте фальсифицированного препарата для похудения "Biopatid". Следственные действия проходят одновременно в разных регионах Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генпрокурора и СБУ.
Днепропетровская областная прокуратура совместно с СБУ проводят одновременные следственные действия в разных регионах Украины.
Речь идет о незаконном изготовлении и сбыте заведомо фальсифицированного препарата для похудения "Biopatid" в составе организованной группы.
Фото: Правоохранители проводят обыски по Украине из-за фальсифицированного препарата (Прокуратура Украины)
В настоящее время продолжаются более 250 санкционированных обысков. Действия квалифицировали по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее в Украине ужесточили контроль за оборотом БАДов – Зеленский подписал закон, запрещающий продавать лекарства под видом диетических добавок и вводит штрафы до 935 тысяч гривен за ложную информацию о продукте или нарушении в его продаже.