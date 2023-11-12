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В Україні розпочали очищувати землі від металобрухту росіян: що роблять з технікою

Фото: В Україні розпочали очищувати землі від металобрухту росіян: що роблять з технікою (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони розпочало очищувати наші землі від залишків техніки російських терористів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

В рамках виконання розпорядження Кабінету міністрів, Міністерство оборони вже працює над розчищенням територій. Для цього залишки знищеної техніки ворога  збирають та групують орієнтовно на 80 ділянках в Україні. 

"Перед тим, як на ці ділянки прибувають експерти Міністерства оборони, їх обстежують вибухотехніки. Подальша доля залишків техніки залежить від її стану", - пише пресслужба. 

Під час інспектування залишків, консультанти перевіряють:

  • чи може бути техніка донором запчастин для техніки ЗСУ;
  • чи може стати музейним експонатом або частиною виставок;
  • чи може бути утилізована, як "металобрухт" згідно з визначеними процедурами.
 

Фото: В Україні розпочали очищувати землі від металобрухту росіян: що роблять з технікою (t.me/ministry_of_defense_ua)

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Наприкінці вересня Швейцарія заявила про пакет розміром в 110 млн доларів для розмінування України. Пакет буде надано протягом трьох наступних років. 

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