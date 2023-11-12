Міністерство оборони розпочало очищувати наші землі від залишків техніки російських терористів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
В рамках виконання розпорядження Кабінету міністрів, Міністерство оборони вже працює над розчищенням територій. Для цього залишки знищеної техніки ворога збирають та групують орієнтовно на 80 ділянках в Україні.
"Перед тим, як на ці ділянки прибувають експерти Міністерства оборони, їх обстежують вибухотехніки. Подальша доля залишків техніки залежить від її стану", - пише пресслужба.
Під час інспектування залишків, консультанти перевіряють:
Фото: В Україні розпочали очищувати землі від металобрухту росіян: що роблять з технікою (t.me/ministry_of_defense_ua)
Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.
Наприкінці вересня Швейцарія заявила про пакет розміром в 110 млн доларів для розмінування України. Пакет буде надано протягом трьох наступних років.
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