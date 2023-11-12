Министерство обороны начало очищать наши земли от остатков техники российских террористов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
В рамках исполнения распоряжения Кабинета министров Министерство обороны уже работает над расчисткой территорий. Для этого остатки уничтоженной техники врага собирают и группируют ориентировочно на 80-ти участках в Украине.
"Перед тем, как на эти участки прибывают эксперты Министерства обороны, их обследуют взрывотехники. Дальнейшая судьба остатков техники зависит от ее состояния", - пишет пресс-служба.
Во время инспектирования остатков консультанты проверяют:
Фото: В Украине начали очищать земли от металлолома россиян: что делают с техникой (t.me/ministry_of_defense_ru)
Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.
В конце сентября Швейцария заявила о пакете размером в 110 млн долларов для разминирования Украины. Пакет будет предоставлен в течение трех последующих лет.
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