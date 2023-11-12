RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине начали очищать земли от металлолома россиян: что делают с техникой

Фото: В Украине начали очищать земли от металлолома россиян: что делают с техникой (t.me/ministry_of_defense_ru)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны начало очищать наши земли от остатков техники российских террористов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В рамках исполнения распоряжения Кабинета министров Министерство обороны уже работает над расчисткой территорий. Для этого остатки уничтоженной техники врага собирают и группируют ориентировочно на 80-ти участках в Украине.

"Перед тем, как на эти участки прибывают эксперты Министерства обороны, их обследуют взрывотехники. Дальнейшая судьба остатков техники зависит от ее состояния", - пишет пресс-служба.

Во время инспектирования остатков консультанты проверяют:

  • может ли быть техника донором запчастей для техники ВСУ;
  • может ли стать музейным экспонатом или частью выставок;
  • или может быть утилизирована, как "металлолом" согласно определенным процедурам.
 

Фото: В Украине начали очищать земли от металлолома россиян: что делают с техникой (t.me/ministry_of_defense_ru)

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

В конце сентября Швейцария заявила о пакете размером в 110 млн долларов для разминирования Украины. Пакет будет предоставлен в течение трех последующих лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныВойна в Украине