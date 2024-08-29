В Україні розбився один з винищувачів F-16, - WSJ

Що передувало

Нагадаємо, кілька днів тому президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що Україна застосовувала винищувачі F-16 для захисту неба під час масованого удару росіян 26 серпня.

Така атака стала наймасштабнішою з початку війни - ворог застосував 127 ракет та 109 ударних безпілотників.

Як зазначав глава української держави, за допомогою F-16 Україні вдалося збити "деякі ракети та дрони".

Перші чутки про прибуття в Україну F-16 з'явилися наприкінці липня. Вже 4 серпня президент Володимир Зеленський підтвердив таку інформацію та показав отримані літаки.

Навчання українських пілотів на F-16 тривало у прискореному режимі. Зазвичай в країнах Заходу їх готують близько п'яти років, але українців натренували за менш ніж рік.

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