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В Україні розбився один з винищувачів F-16, - WSJ

Ілюстративне фото: в Україні розбився F-16 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Один з винищувачів F-16, які Україна нещодавно отримала від союзників, нібито розбився. Інцидент стався у понеділок, 26 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як розповів виданню неназваний американський чиновник, винищувач не був збитий росіянами. Це сталося під час масованого ракетного удару по Україні.

Журналісти уточнюють, що причиною авіакатастрофи, ймовірно, стала помилка пілота.

За даними WSJ, Пентагон скерував Повітряним силам ЗСУ прохання прокоментувати такі чутки.

Також видання з посиланням на співрозмовників пише, що загалом у рамках першої партії поставок Україна отримала шість винищувачів F-16.

РБК-Україна звернулося за коментарем до Повітряних сил, але там не змогли ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію.

Що передувало

Нагадаємо, кілька днів тому президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що Україна застосовувала винищувачі F-16 для захисту неба під час масованого удару росіян 26 серпня.

Така атака стала наймасштабнішою з початку війни - ворог застосував 127 ракет та 109 ударних безпілотників.

Як зазначав глава української держави, за допомогою F-16 Україні вдалося збити "деякі ракети та дрони".

Перші чутки про прибуття в Україну F-16 з'явилися наприкінці липня. Вже 4 серпня президент Володимир Зеленський підтвердив таку інформацію та показав отримані літаки.

Навчання українських пілотів на F-16 тривало у прискореному режимі. Зазвичай в країнах Заходу їх готують близько п'яти років, але українців натренували за менш ніж рік.

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