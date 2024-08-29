В Украине разбился один из истребителей F-16, - WSJ

Как рассказал изданию неназванный американский чиновник, истребитель не был сбит россиянами. Это случилось во время массированного ракетного удара по Украине.

Журналисты уточняют, что причиной авиакатастрофы, вероятно, стала ошибка пилота.

По данным WSJ, Пентагон направил Воздушным силам ВСУ просьбу прокомментировать такие слухи.

Также издание со ссылкой на собеседников пишет, что всего в рамках первой партии поставок Украина получила шесть истребителей F-16.

РБК-Украина обратилось за комментарием к Воздушным силам, но там не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Обновлено 19:11

Reuters со ссылкой на собственные источники пишет, что причина пока неизвестна. Есть два варианта - ошибка пилота или техническая неисправность.