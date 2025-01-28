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В Україні російським полоненим дозволять дзвінки рідним, але є нюанс

Ілюстративне фото: в Україні російським полоненим дозволять дзвінки рідним (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку тримання військовополонених. Їм дозволять телефонні дзвінки.

Про це заявив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Зазначається, що за технічної можливості та за погодженням з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими ті зможуть отримати право на телефонні розмови.

Дзвінки будуть відбуватись за допомогою засобів ІР-телефонії з відповідним програмним забезпеченням, що перебуває на балансі табору.

Зокрема, право на телефонні дзвінки отримають військовополонені, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень. Вони повинні отримати письмовий дозвіл слідчого, прокурора або суду в рамках кримінального провадження та погодження від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Раніше ми писали про те, що Україна повернула з російського полону ще 25 своїх громадян. Також повідомлялося, що вдалося вийти на окремий формат обміну полоненими, в рамках якого пріоритетно звільняються особи з важкими пораненнями і захворюваннями.

Також варто нагадати, що начальник ГУР Кирило Буданов ще восени казав, що особлива увага приділятиметься звільненню жінок, важкохворих і поранених, а також тих, хто перебуває в полоні тривалий час.

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