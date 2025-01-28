В Україні російським полоненим дозволять дзвінки рідним, але є нюанс

Зазначається, що за технічної можливості та за погодженням з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими ті зможуть отримати право на телефонні розмови.

Дзвінки будуть відбуватись за допомогою засобів ІР-телефонії з відповідним програмним забезпеченням, що перебуває на балансі табору.

Зокрема, право на телефонні дзвінки отримають військовополонені, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень. Вони повинні отримати письмовий дозвіл слідчого, прокурора або суду в рамках кримінального провадження та погодження від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Раніше ми писали про те, що Україна повернула з російського полону ще 25 своїх громадян. Також повідомлялося, що вдалося вийти на окремий формат обміну полоненими, в рамках якого пріоритетно звільняються особи з важкими пораненнями і захворюваннями.