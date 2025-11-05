В Україні різко зросла кількість готівки: скільки грошей "на руках" у людей

Станом на 1 жовтня 2025 року в обігу перебувало 890,1 млрд гривень готівки - це на 67,7 млрд грн, або 8,2% більше, ніж на початку року.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення НБУ у Telegram .

Чому українці знову збільшили готівкові запаси

У першому кварталі 2025 року НБУ фіксував вилучення готівки з обігу, однак у другому й третьому кварталах попит знову зріс.

Це пов’язано із сезонними коливаннями, що спостерігаються щороку, а також із підвищенням невизначеності - зокрема через війну та зростання кількості повітряних атак, які можуть спричинити тривалу відсутність електроенергії.

Скільки банкнот і монет в обігу

За даними НБУ, у готівковому обігу перебуває:

2,6 млрд банкнот на загальну суму 881 млрд грн;

15,1 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 8,9 млрд грн.

На одного жителя України припадає 63 банкноти і 191 монета. Для порівняння: на початку року ці показники становили 63 та 186 штук відповідно.

Які купюри найпопулярніші

Найбільше в обігу банкнот номіналом 500 гривень - вони становлять 26,6% від загальної кількості. Найменше - 50-гривневих купюр (4,5%).

Серед монет найбільше в обігу номіналом 1 гривня, а найменше - 10 гривень (4,5% та 2,2% відповідно).

Вилучення дрібних монет

З 1 жовтня розпочалося поступове вилучення монет номіналом 10 копійок, частка яких становить 27,4% усіх монет в обігу.

У НБУ пояснюють, що такі монети вже не відіграють істотної ролі у розрахунках, а їх вилучення дасть змогу скоротити витрати на виготовлення, транспортування та зберігання.

Водночас монети по 50 копійок залишаються затребуваними, особливо у сфері торгівлі та послуг. Їхня частка - 9,1%.

Які номінали зростають найшвидше

За дев’ять місяців 2025 року найбільший приріст показали:

банкноти 1 000 гривень - +3,6%;

монети 10 гривень - +0,3%.

У Нацбанку зазначають, що докладну динаміку обсягів усіх номіналів можна переглянути на офіційному сайті НБУ.

Структура готівки в Україні (інфографіка: НБУ)