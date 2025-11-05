ua en ru
В Україні різко зросла кількість готівки: скільки грошей "на руках" у людей

Середа 05 листопада 2025 14:22
В Україні різко зросла кількість готівки: скільки грошей "на руках" у людей Кількість готівки "на руках" зросла (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Станом на 1 жовтня 2025 року в обігу перебувало 890,1 млрд гривень готівки - це на 67,7 млрд грн, або 8,2% більше, ніж на початку року.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення НБУ у Telegram.

Чому українці знову збільшили готівкові запаси

У першому кварталі 2025 року НБУ фіксував вилучення готівки з обігу, однак у другому й третьому кварталах попит знову зріс.

Це пов’язано із сезонними коливаннями, що спостерігаються щороку, а також із підвищенням невизначеності - зокрема через війну та зростання кількості повітряних атак, які можуть спричинити тривалу відсутність електроенергії.

Скільки банкнот і монет в обігу

За даними НБУ, у готівковому обігу перебуває:

  • 2,6 млрд банкнот на загальну суму 881 млрд грн;
  • 15,1 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 8,9 млрд грн.

На одного жителя України припадає 63 банкноти і 191 монета. Для порівняння: на початку року ці показники становили 63 та 186 штук відповідно.

Які купюри найпопулярніші

Найбільше в обігу банкнот номіналом 500 гривень - вони становлять 26,6% від загальної кількості. Найменше - 50-гривневих купюр (4,5%).

Серед монет найбільше в обігу номіналом 1 гривня, а найменше - 10 гривень (4,5% та 2,2% відповідно).

Вилучення дрібних монет

З 1 жовтня розпочалося поступове вилучення монет номіналом 10 копійок, частка яких становить 27,4% усіх монет в обігу.

У НБУ пояснюють, що такі монети вже не відіграють істотної ролі у розрахунках, а їх вилучення дасть змогу скоротити витрати на виготовлення, транспортування та зберігання.

Водночас монети по 50 копійок залишаються затребуваними, особливо у сфері торгівлі та послуг. Їхня частка - 9,1%.

Які номінали зростають найшвидше

За дев’ять місяців 2025 року найбільший приріст показали:

  • банкноти 1 000 гривень - +3,6%;
  • монети 10 гривень - +0,3%.

У Нацбанку зазначають, що докладну динаміку обсягів усіх номіналів можна переглянути на офіційному сайті НБУ.

В Україні різко зросла кількість готівки: скільки грошей &quot;на руках&quot; у людейСтруктура готівки в Україні (інфографіка: НБУ)

Читайте також про те, що з 1 жовтня 2025 року, Національний банк України розпочав поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок. Водночас вони залишаються платіжним засобом - торгівельні мережі, сфера послуг та банки й надалі прийматимуть їх для розрахунків.

Раніше ми писали, що у 2024 році зросла кількість підроблених гривень та іноземної валюти в Україні. Найчастіше фальсифікують банкноти 500 та 200 гривень, а також долари США номіналом 100 і 50.

Водночас НБУ підкреслює, що ситуація контрольована, нові банкноти мають посилений захист, а відрізнити підробку допомагають сучасні захисні елементи та безпечний обмін у банках.

