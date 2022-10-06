В Україні різко відповіли на нову пропозицію Росії щодо переговорів

В Україні різко відхилили пропозицію російського парламенту сісти за стіл переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заступниці голови Верховної Ради України Олени Кондратюк.
"Рада, що мій сьогоднішній виступ на Саміті G20 в Індонезії з закликом до парламентів усіх країн світу засудити злочини росіян, псевдореферендуми і анексію наших територій підтримали усі демократії і змусив росіян вчергове збрехати про переговори, тепер - вже у парламентах", - заявила Кондратюк.
За її словами, всі, хто проголосував за анексію українських територій є воєнними злочинцями. Кондратюк пояснила, що з ними ніхто ніяких переговорів вести не буде, бо всі вони відповідатимуть в Міжнародному Трибуналі.
"Відверто кажучи, від попереднього пафосу і зверхності "матвієнок" залишилась одна брехня", - додала заступниця голови Верховної Ради України.
Також на цю пропозицію відреагував секретар РНБО Олексій Данілов та звернувся до спікера Радфеда Валентини Матвієнко.
"Думайте не про мирні угоди, а про покаяння перед зрадженою Батьківщиною, вбитими вами українцями та про лінію захисту в Гаазі. Ви голосуєте руками, які по лікті в українській крові", - йдеться у повідомленні.
За його словами, Матвієнко не повинна відволікатись на речі, які вже її не стосуються. Данілов запевнив, що перемовини будуть, але тільки з новою російською владою.
Нагадаємо, що сьогодні у Росії вигадали альтернативу переговорам Зеленського та Путіна після відмови України. Спікер Радфеда Валентина Матвієнко запросила Верховну раду сісти за стіл переговорів, наголосивши, що "Росія виступає за мирне врегулювання кризи".
4 жовтня президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з президентом РФ Путіним. Це стало відповіддю на "спробу Росії анексувати території" України.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков на це заявив, що в Кремлі збираються чекати або зміни позиції президента України Володимира Зеленського щодо переговорів з Росією або його зміни, намагаючись домовитися з уже майбутнім українським гарантом.
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