В Украине резко подешевели два популярных овоща

В Украине на этой неделе снизились цены сразу на два популярных овоща - морковь и репчатый лук. Фермеры увеличили предложение продукции, в то время как спрос остается сдержанным.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные EastFruit .

Морковь дешевеет уже полтора месяца

Производители постепенно снижают цены на морковь урожая 2026 года уже около полутора месяцев. Торгово-закупочная активность на рынке остается низкой.

Фермерам необходимо реализовать значительные объемы моркови средних сортов, не подходящих для длительного хранения. В то же время розничные сети и оптовые компании неохотно покупают крупные партии из-за медленной продажи овощей в магазинах.

Поэтому производители вынуждены снижать отпускные цены, чтобы быстрее продать продукцию.

За последнюю неделю морковь в украинских хозяйствах подешевела в среднем на 10%. Сейчас в основных регионах производства ее продают по 9-15 гривен за килограмм.

В то же время, несмотря на последнее удешевление, морковь остается дороже, чем в прошлом. Теперь ее цена в среднем на 32% выше, чем за аналогичный период 2025 года.

Участники рынка не исключают дальнейшего снижения цен, если спрос будет на нынешнем уровне.

Лук также подешевел

Цены на репчатый лук на этой неделе тоже пошли вниз. Основной причиной стал сбор поздних сортов, из-за чего предложение овоща на рынке существенно увеличилось.

Сейчас лук продают по 12-18 гривен за килограмм. За неделю он подешевел в среднем на 10%.

Фермеры преимущественно реализуют лук, который из-за определенных качественных характеристик не подлежит длительному хранению.

Несмотря на снижение цен, лук также остается более дорогим, чем год назад. Теперь его стоимость в среднем на 35% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом участники рынка сообщают о существенном сокращении урожая качественного лука в этом сезоне из-за неблагоприятных погодных условий.