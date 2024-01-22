В Україні рівень злочинності не виріс, але з'явилися цікаві нюанси

"Вулична злочинність стала меншою практично по всіх регіонах. Що стосується загальної кількості злочинів - вона зросла, в тому числі реєстрація тяжких і особливо тяжких. Це пояснюється, по-перше, через зміни в законодавстві. Раніше прості крадіжки кваліфікувалися як нетяжкі злочини, а зараз вони кваліфікуються як здійснені в умовах війни, і вже є тяжкими", - пояснив він.

По-друге, за словами Виговського, поліція під час війни документує воєнні злочини.

"З початку війни ми задокументували їх понад 111 тисяч, і всі вони зараховуються у загальну структуру злочинності. Тому, якщо брати загальну цифру, вона виросла. Але криміногенна ситуація не змінилась і є контрольованою", - додав він.

Що стосується латентних злочинів, як зазначив голова Нацполіції, це ті злочини, які ми самі виявляємо.

"Це, в першу чергу, незаконний обіг наркотиків, зброї і вибухівки. Ми в рази більше стали їх документувати і розкривати. Тому вони також формують ріст реєстрації злочинів", - перерахував він.

Крім того, в поліції фіксують зростання кількості звернень з питань побутової злочинністі. В поліції розуміють, що і після війни роботи у них менше не стане.

"Вже відпрацьовані механізми протидії, в тому числі - передбачена кримінальна відповідальність. І потерпілі від домашнього насильства бачать зворотній зв’язок та допомогу поліції, та вже в більшості випадків звертаються до нас. Хоча це досить латентний вид правопорушення, але ми і з Офісом генерального прокурора, і з громадськими організаціями співпрацюємо та всебічно доносимо громадянам, чому треба звертатись до поліції, що можна вдіяти і як правильно вчиняти в таких випадках", - резюмував Виговський.

Рівень злочинності в Україні під час війни

З моменту початку вторгнення Росії на травень 2022 року у Києві рівень злочинності знизився майже на 50%. Водночас раніше в МВС зазначали, що Україні збільшилася кількість злочинів, пов’язаних з незаконним поводженням зі зброєю та викраденням транспорту. А загалом після війни очікується зростання рівня злочинності в Україні.

У вересні 2023 року голова МВС України Ігор Клименко розповідав, що рівень злочинності в Україні за час війни знизився до 15%. Водночас спостерігається ріст випадків шахрайств.