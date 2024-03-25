UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні ринок ТВЕН є легальним на 99,9%, - Nielsen

Фото: в Україні ринок ТВЕН є легальним на 99,9% (flickr)
Автор: Сергей Новиков

99.9% зібраних і досліджених пачок ТВЕН в Україні мали маркування, яке відповідає вимогам українського законодавства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Nielsen в Україні.

Таким чином, на відміну від традиційних сигарет, ринок ТВЕН в Україні розвивається лише в легальному середовищі, а нелегальна продукція практично відсутня через складність її виробництва.

Всього було проаналізовано 600 пачок і єдина знайдена пачка з маркуванням, яке не відповідає вимогам законодавства, маркована як для Duty Free, і складає 0.1% від загальної вибірки. Збір пачок здійснювався з 12 по 24 лютого 2024 року в трьох великих містах України (Київ, Одеса, Львів).

Такі результати подібні до тих, які були отримані в попередній хвилі дослідження, проведеного 2 роки тому (у 4 кварталі 2021 року), коли збір пачок здійснювався у більшій кількості міст (7).

Нагадаємо, згідно з останнім дослідженням Kantar, рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні зріс до 25,7%(станом на жовтень).

Такий відсоток "тіні" є абсолютним антирекордом за всю історію дослідження Kantar нелегальної торгівлі сигаретами в Україні, починаючи з 2011 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News