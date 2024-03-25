RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине рынок ТИЭН легален на 99,9%, - Nielsen

Фото: в Украине рынок ТВЭН легален на 99,9% (flickr)
Автор: Сергей Новиков

99.9% собранных и исследованных пачек ТИЭН в Украине имели маркировку, отвечающую требованиям украинского законодательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Nielsen в Украине.

Таким образом, в отличие от традиционных сигарет, рынок ТИЭН в Украине развивается только в легальной среде, а нелегальная продукция практически отсутствует из-за сложности ее производства.

Всего было проанализировано 600 пачек и единственная найденная пачка с маркировкой, не соответствующая требованиям законодательства, маркированная как для Duty Free, и составляет 0.1% от общей выборки. Сбор пачек производился с 12 по 24 февраля 2024 года в трех крупных городах Украины (Киев, Одесса, Львов).

Такие результаты подобны тем, которые были получены в предыдущей волне исследования, проведенного 2 года назад (в 4 квартале 2021 года), когда сбор пачек осуществлялся в большом количестве городов (7).

Напомним, согласно последнему исследованию Kantar, уровень нелегальной торговли табачными изделиями в Украине вырос до 25,7% (по состоянию на октябрь).

Такой процент тени является абсолютным антирекордом за всю историю исследования Kantar нелегальной торговли сигаретами в Украине, начиная с 2011 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News