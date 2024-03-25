В Украине рынок ТИЭН легален на 99,9%, - Nielsen

Таким образом, в отличие от традиционных сигарет, рынок ТИЭН в Украине развивается только в легальной среде, а нелегальная продукция практически отсутствует из-за сложности ее производства.



Всего было проанализировано 600 пачек и единственная найденная пачка с маркировкой, не соответствующая требованиям законодательства, маркированная как для Duty Free, и составляет 0.1% от общей выборки. Сбор пачек производился с 12 по 24 февраля 2024 года в трех крупных городах Украины (Киев, Одесса, Львов).

Такие результаты подобны тем, которые были получены в предыдущей волне исследования, проведенного 2 года назад (в 4 квартале 2021 года), когда сбор пачек осуществлялся в большом количестве городов (7).

Напомним, согласно последнему исследованию Kantar, уровень нелегальной торговли табачными изделиями в Украине вырос до 25,7% (по состоянию на октябрь).

Такой процент тени является абсолютным антирекордом за всю историю исследования Kantar нелегальной торговли сигаретами в Украине, начиная с 2011 года.