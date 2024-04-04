В Україні в результаті вторгнення РФ зруйновано 1974 об'єкти культурної інфраструктури

Як розповіли у відомстві, станом на 25 березня 2024 року збитків зазнали 1974 заклади культури - в тому числі заклади культури, підпорядковані МКІП та іншим ЦОВВ.

З них було зруйновано 29 закладів культури державної форми власності та 1945 комунальної форми власності. Тільки протягом березня цього року було пошкоджено 28 закладів культури у Київській області.

У період із 24 лютого 2022 року найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській та м. Києві, Миколаївській, Луганській та Запорізькій областях. Найчисельнішою групою пошкоджених чи зруйнованих закладів культури є клубні заклади.

Загалом постраждали:

клубні заклади – 951;

бібліотеки – 705;

заклади мистецької освіти – 151;

музеї та галереї – 114;

театри, кінотеатри та філармонії – 36;

парки, зоопарки, заповідники – 14;

цирки – 3.

Руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії та заклади мистецької освіти у 280 територіальних громадах різних областей.

Нагадаємо, під час масованої атаки росіян 1 січня під удар потрапив музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на околиці Львова. Внаслідок атаки дронів-камікадзе в музеї спалахнула велика пожежа. Вогонь охопив фактично всю будівлю. Крім того, ворог поцілив в університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера.

А вночі 23 липня російські окупанти вдарили ракетами по Одесі, одна з них влучила по Спасо-Преображенському собору. Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено будівлю храму та дах.

За даними МКІП, Росія за період з 24 лютого 2022 року по 25 вересня 2023 року зруйнувала або пошкодила 835 об’єктів культурної спадщини України.

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