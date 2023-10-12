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Росія знищила понад 800 пам'яток культури з початку повномасштабного вторгнення в Україну

Четвер 12 жовтня 2023 19:34
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Росія знищила понад 800 пам'яток культури з початку повномасштабного вторгнення в Україну Ілюстративне фото: Росія знищила понад 800 пам'яток культури України (t.me/mkipu)
Автор: Наталія Кава

Росія за період з 24 лютого 2022 року по 25 вересня 2023 року зруйнувала або пошкодила 835 об’єктів культурної спадщини України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики.

За даними міністерства, повністю було зруйновано 23 пам’ятки, частково пошкоджено 648 пам’яток, ступінь пошкодження 164 об’єктів залишається невідомим. З них пам’яток національного значення - 118, місцевого значення - 653, щойно виявлених - 64.

Загалом постраждало:

  • пам’ятки архітектури складають - 256;
  • архітектури та містобудування - 246;
  • історії - 199;
  • архітектури, історії - 32;
  • монументального мистецтва - 19;
  • містобудування, монументального мистецтва - 17;
  • археології - 20;
  • архітектури та містобудування, історії - 37;
  • містобудування - 5;
  • науки і техніки - 2;
  • садово-паркового мистецтва - 1;
  • архітектури та містобудування, монументального мистецтва - 1;
  • архітектури, монументального мистецтва - 1.

Руйнування культурної спадщини

За час повномасштабного вторгнення було постраждали 1582 об'єкти культурної інфраструктури. Серед них бібліотеки, галереї, музеї тощо.

А вночі 23 липня російські окупанти вдарили ракетами по Одесі, одна з них влучила по Спасо-Преображенському собору. Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено будівлю храму та дах.

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