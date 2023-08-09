В Україні реформують систему державного резерву: що передбачає закон

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на народного депутата Ярослав Железняка в Telegram .

"Чинні засади функціонування державного матеріального резерву, порядок його формування та використання ґрунтуються на застарілих принципах і не враховують сучасних змін у ситуації, в якій перебуває Україна", - йдеться в пояснювальній записці.

Проект № 9079 має на меті реформування діючої на сьогодні системи державного матеріального резерву.

У лютому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що реформа державних резервів необхідна, щоб Україна в будь-який момент часу була забезпечена всіма першочерговими речами.

Як пояснив прем'єр-міністр, попередній держрезерв, який існував з 1991 року, довгий час залишався нащадком радянської системи. Сьогодні ж пропонується докорінно змінити підхід до його роботи.