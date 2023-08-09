В Украине реформируют систему государственного резерва: что предусматривает закон

Проект № 9079 преследует цель реформирования действующей на сегодняшний день системы государственного материального резерва.
"Действующие основы функционирования государственного материального резерва, порядок его формирования и использования основываются на устаревших принципах и не учитывают современные изменения в ситуации, в которой находится Украина", - говорится в пояснительной записке.
Документом предусматривается:
разграничение государственного материального резерва и мобилизационного резерва, а также предлагается четкое определение балансодержателя как государственного материального резерва, так и балансодержателей мобилизационного резерва;
предусмотреть обновленные принципы и направления формирования номенклатуры материальных ценностей;
законодательно закрепить понятие резервирования, порядок и критерии отбора резервантов;
усовершенствовать порядок проведения обновления материальных ценностей;
предусмотреть возможность хранения топлива на территории Европы;
ввести вариант штрафных санкций, позволяющий усилить ответственность и позволит дисциплинировать субъектов хозяйствования;
установить, что решение о применении денежных санкций является исполнительным документом;
освободить центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере государственных резервов от уплаты судебного сбора;
создать защищенную автоматизированную базу данных, в соответствии с которой осуществляются хранение, защита, учет, поиск, обобщение информации и формирование отчетности, с соблюдением требований законодательства, которым урегулированы вопросы доступа к информации с ограниченным доступом.
В феврале премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что реформа государственных резервов необходима, чтобы Украина в любой момент времени была обеспечена всеми первоочередными вещами.
Как пояснил премьер-министр, существовавший с 1991 года предыдущий госрезерв долгое время оставался потомком советской системы. Сегодня же предлагается коренным образом изменить подход к его работе.