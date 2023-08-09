В Украине реформируют систему государственного резерва: что предусматривает закон

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

"Действующие основы функционирования государственного материального резерва, порядок его формирования и использования основываются на устаревших принципах и не учитывают современные изменения в ситуации, в которой находится Украина", - говорится в пояснительной записке.

В феврале премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что реформа государственных резервов необходима, чтобы Украина в любой момент времени была обеспечена всеми первоочередными вещами.

Как пояснил премьер-министр, существовавший с 1991 года предыдущий госрезерв долгое время оставался потомком советской системы. Сегодня же предлагается коренным образом изменить подход к его работе.