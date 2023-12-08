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В Україні пройшло перше засідання коаліції щодо повернення з РФ депортованих дітей

Фото: в Україні відбулося перше засідання коаліції щодо повернення з РФ депортованих дітей (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні сьогодні, 8 грудня, відбулося перше засідання коаліції з питань повернення депортованих росіянами дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Глава держави у ході свого звернення до учасників засідання заявив, що депортація - це один з найбільш цинічних злочинів цієї війни. І це чітка геноцидна політика Росії.

"Світ знає, що це злочин Росії щодо українських дітей, щодо наших сімей - не щось безсистемне, а організована робота державної системи Росії", - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, який видав Міжнародний кримінальний суд, є доказом, що депортація не залишиться безкарною.

"Я дякую всім, хто вже працює з Україною для повернення дітей. Дякую за ваші зусилля та небайдужі серця", - додав Зеленський.

Варто зауважити, що коаліцію щодо повернення депортованих дітей наприкінці жовтня запропонувала створити Канада. Це - один з елементів реалізації української формули миру.

Депортація українських дітей

Нагадаємо, росіяни неодноразово депортували українських дітей з тимчасово окупованих територій до Росії.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, всього росіяни насильно утримують на території своєї країни близько 28 тисяч українців.

Ще навесні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової за депортацію українських дітей.

 

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