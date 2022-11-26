В Украине прошли испытания новых отечественных БПЛА: что известно
В Украине успешно провели очередной этап испытаний новых отечественных беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укроборонпрома".
Опытные БПЛА разных классов разработаны и изготовлены предприятиями концерна "Укроборонпром".
"По поручению начальника Генерального штаба готовимся к лётным испытаниям под действием РЕБ. Погода с одной стороны становится проблемой, с другой — дополнительной проверкой для комплекса. Своего рода краш-тестом", - говорится в сообщении.
В "Укроборонпроме" также подчеркнули, что "Аз воздам" – это не название, а миссия новых беспилотников.
Ранее мы писали, что Люксембург передал Вооруженным силам Украины беспилотники Primoco One 150. Их производили в Чехии.
Также сообщалось, что концерн "Укроборонпром" уже скоро выпустит новые ударные беспилотники для Вооруженных сил. Отечественные БПЛА будут отличаться от иранских "Шахедов" многофункциональностью.
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