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В Украине прошли испытания новых отечественных БПЛА: что известно

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Киев, Суббота 26 ноября 2022 20:20
В Украине прошли испытания новых отечественных БПЛА: что известно Фото: в Украине прошли испытания новых отечественных БПЛА (facebook.com/ukroboronprom)
Автор: Константин Широкун

В Украине успешно провели очередной этап испытаний новых отечественных беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укроборонпрома".

Опытные БПЛА разных классов разработаны и изготовлены предприятиями концерна "Укроборонпром".

"По поручению начальника Генерального штаба готовимся к лётным испытаниям под действием РЕБ. Погода с одной стороны становится проблемой, с другой — дополнительной проверкой для комплекса. Своего рода краш-тестом", - говорится в сообщении.

В "Укроборонпроме" также подчеркнули, что "Аз воздам" – это не название, а миссия новых беспилотников.

Ранее мы писали, что Люксембург передал Вооруженным силам Украины беспилотники Primoco One 150. Их производили в Чехии.

Также сообщалось, что концерн "Укроборонпром" уже скоро выпустит новые ударные беспилотники для Вооруженных сил. Отечественные БПЛА будут отличаться от иранских "Шахедов" многофункциональностью.

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