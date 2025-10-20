В Україні пропонують запровадити виплати українцям, яких утримувала Росія: деталі

Міністерство розвитку громад та територій пропонує надати одноразову грошову допомогу в розмірі 50 тис. гривень цивільним громадянам, яких країна-агресор незаконно позбавила свободи.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра розвитку громад та територій Олексія Рябикіна під час брифінгу.
За словами Рябикіна, йдеться про осіб, яких окупаційні війська або адміністрації затримали чи утримували на окупованих територіях. Якщо Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підтвердить факт такого утримання, комісія при міністерстві встановить статус "постраждалого", після чого людина отримає виплату 50 тис. гривень.
"Це не про полон, а саме про визнання факту, що людина постраждала. Після цього вона може надалі подавати документи для встановлення факту полону", - зазначив заступник міністра.
Новий порядок не потребує ухвалення додаткових законів - лише внесення змін до підзаконних актів. Тож його можна буде запровадити швидко.
Наразі держава вже здійснює виплати звільненим військовим і цивільним: 100 тис. гривень після встановлення факту полону та ще 100 тис. гривень за кожен рік перебування в полоні. Загалом проведено близько 12 тисяч таких виплат.
Рябикін визнав, що близько 1500 цивільних не отримали офіційного підтвердження факту полону через обмеження чинного законодавства.
Водночас, за даними журналістки та голови ГО "Медійна ініціатива за права людини" Тетяни Катриченко, Росія незаконно утримує щонайменше 2277 цивільних українців - як на окупованих територіях, так і на території РФ. Частину з них переміщують до російських в’язниць і піддають незаконним "судам".
Раніше РБК-Україна писало, що ООН зафіксувала систематичні тортури українських цивільних у російському полоні. За даними доповіді, 92% із 216 опитаних звільнених українців підтвердили катування, побиття, удари струмом і погрози стратою. Росія продовжує свавільно затримувати людей на окупованих територіях, утримуючи їх роками без законних підстав.
Також ми розповідали, що в Україні цьогоріч змінили порядок виплат військовим, які потрапили в полон або зникли безвісти. Тепер кожен військовослужбовець може заздалегідь залишити особисте розпорядження, кому і в яких частках виплачуватиметься його грошове забезпечення у разі полону. Якщо такого розпорядження немає, гроші отримають члени сім’ї - дружина, діти чи батьки.