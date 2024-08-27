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В Україні пропонують запровадити принцип "воюй або працюй": деталі

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Кабінет Міністрів України запропонував зміни до Податкового кодексу, які передбачають впровадження принципу "воюй або працюй".

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію форуму "Україна 2024. Незалежність".

Він наголосив на необхідності зібрати додаткові кошти для захисту країни, оскільки потреби в оборонному фінансуванні зростають.

"У нас критична потреба зібрати додаткові гроші на наш захист. Це сотні мільярдів гривень. У парламент подано зміни до бюджету більше ніж на 500 млрд гривень цього року", - зазначив прем’єр-міністр.

За його словами, додаткові кошти потрібні для виплати заробітної плати військовим, закупівлі обладнання та фінансування українського оборонного комплексу.

Для збору додаткових коштів держава планує реалізувати кілька основних кроків:

  • збільшення внутрішніх запозичень;
  • підвищення ставки податку на прибуток для банків;
  • розширення бази й підвищення ставки військового збору.

Шмигаль також підкреслив, що принцип "воюй або працюй" включає введення заходів, які допоможуть вивести ринок праці з тіні, забезпечуючи додаткові ресурси для зміцнення економічної стійкості країни.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував початок бюджетного процесу, який обіцяє бути складним і вимагатиме прийняття важких рішень.

Крім того, Україні необхідно знайти 500 мільярдів гривень для фінансування оборонних потреб у 2024 році. У зв’язку з цим Кабмін вирішив збільшити податкові надходження до державного бюджету на 138,7 мільярда гривень за рахунок підвищення ставок деяких податків.

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Війна в УкраїніДенис Шмигаль