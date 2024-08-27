В Україні пропонують запровадити принцип "воюй або працюй": деталі

Він наголосив на необхідності зібрати додаткові кошти для захисту країни, оскільки потреби в оборонному фінансуванні зростають.

"У нас критична потреба зібрати додаткові гроші на наш захист. Це сотні мільярдів гривень. У парламент подано зміни до бюджету більше ніж на 500 млрд гривень цього року", - зазначив прем’єр-міністр.

За його словами, додаткові кошти потрібні для виплати заробітної плати військовим, закупівлі обладнання та фінансування українського оборонного комплексу.

Для збору додаткових коштів держава планує реалізувати кілька основних кроків:

збільшення внутрішніх запозичень;

підвищення ставки податку на прибуток для банків;

розширення бази й підвищення ставки військового збору.

Шмигаль також підкреслив, що принцип "воюй або працюй" включає введення заходів, які допоможуть вивести ринок праці з тіні, забезпечуючи додаткові ресурси для зміцнення економічної стійкості країни.