В Украине предлагают ввести принцип "воюй или работай": детали

Кабинет Министров Украины предложил изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают внедрение принципа "воюй или работай".
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию форума "Украина 2024. Независимость".
Он отметил необходимость собрать дополнительные средства для защиты страны, поскольку потребности в оборонном финансировании растут.
"У нас критическая потребность собрать дополнительные деньги на нашу защиту. Это сотни миллиардов гривен. В парламент поданы изменения в бюджет более чем на 500 млрд гривен в этом году", - отметил премьер-министр.
По его словам, дополнительные средства нужны для выплаты заработной платы военным, закупки оборудования и финансирования украинского оборонного комплекса.
Для сбора дополнительных средств государство планирует реализовать несколько основных шагов:
Шмыгаль также подчеркнул, что принцип "воюй или работай" включает введение мер, которые помогут вывести рынок труда из тени, обеспечивая дополнительные ресурсы для укрепления экономической устойчивости страны.
Ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал начало бюджетного процесса, который обещает быть сложным и потребует принятия трудных решений.
Кроме того, Украине необходимо найти 500 миллиардов гривен для финансирования оборонных нужд в 2024 году. В связи с этим Кабмин решил увеличить налоговые поступления в государственный бюджет на 138,7 миллиарда гривен за счет повышения ставок некоторых налогов.
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