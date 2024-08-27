Стефанчук: з вересня ми заходимо в бюджетний процес, будуть важкі рішення

З вересня в Україні розпочнеться бюджетний процес, який обіцяє бути складним і вимагатиме прийняття важких рішень.

"Прийняття бюджету одна з найважливіших функцій парламенту і разом з урядом ми провели вже низку дискусій з питань, які будуть спрямовані на створення і функціонування основного кошторису нашої країни. Ми усвідомлюємо, що для того, щоб кошторис був ефективний ми маємо мати надходження", - заявив він.

Стефанчук зазначив, що наразі влада дискутує над питанням додаткових надходжень до бюджету, а також з того, щоб зробити його максимально ефективним.

"Саме з бюджету здійснюється фінансування ЗСУ. Ми не можемо для цього залучати міжнародну допомогу. Ми в постійному контакті з Кабміном. Буквально з вересня ми заходимо в бюджетний процес. Це буде складний, процес, будуть важкі рішення. Я переконаний, що ми знайдемо спільні рішення", - підкреслив він.