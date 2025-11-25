В Україні пропонують заборонити виселення ВПО з тимчасового житла: деталі законопроекту

Чому закон потрібен

ВПО часто звертаються до органів місцевої влади за безоплатним проживанням у МТП через відсутність коштів на оренду житла. Проте трапляються випадки примусового виселення, коли місцеві або державні органи виключають об’єкт з переліку МТП.

Це змушує переселенців шукати житло за кордоном або повертатися на тимчасово окуповані території чи зони бойових дій, що загрожує їхньому життю та здоров’ю.

Як зміниться ситуація

Згідно з проектом закону, ВПО отримають гарантоване право перебування у МТП протягом воєнного стану та ще 6 місяців після його завершення. Це забезпечить стабільне житло для переселенців і захистить їх від примусового виселення.

"Вирішення житлового питання для ВПО, що мешкають у МТП, зменшення на них економічного навантаження, що сприятиме їхній адаптації у територіальних громадах, зокрема розвиваючи і такі громади, і своє соціально-економічне становище", - йдеться у пояснювальній записці законопроекту.

Скільки ВПО в Україні

Станом на листопад 2025 року, в Україні офіційно зареєстровано близько 4,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб. З них понад 837 тисяч - діти. Найбільша кількість ВПО зосереджена у Донецькій, Харківській областях, а також у Києві.

За останніми даними Управління Верховного Комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців в Україні, у нашій державі понад 74 000 ВПО, які проживають у місцях тимчасового проживання.