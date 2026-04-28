В Україні пропонують створити "квіткове" свято: коли його відзначатимуть

Навіщо Україні День лаванди

За словами автора ініціативи, за останні роки лаванда трансформувалася з нішевої культури у драйвер локального туризму та малого бізнесу. На сьогодні в різних регіонах України функціонують понад 240 лавандових господарств, які щороку приймають сотні тисяч відвідувачів.

Запровадження офіційної дати має на меті:

сформувати єдиний національний бренд в агротуризмі;

стимулювати розвиток громад та експорт ефірних олій;

посилити міжнародний імідж України як сучасної європейської держави.

Коли планують відзначати

Автор петиції пропонує встановити Всеукраїнський день лаванди у третю неділю червня. Це дозволить підтримати не лише туристичну галузь, а й переробну промисловість, зокрема виробництво косметики та крафтової продукції.

Активісти просять Кабінет Міністрів опрацювати питання встановлення дати та залучити до реалізації проєкту профільні міністерства.

Петицію зареєстрували 23 квітня. Протягом 90 днів вона має набрати 25 тисяч підписів, аби її розглянув президент. Зараз там поки 9 голосів.