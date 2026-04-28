В Україні пропонують створити "квіткове" свято: коли його відзначатимуть

В Україні пропонують офіційно встановити Всеукраїнський день лаванди як щорічну пам’ятну дату. Відповідна петиція з’явилася на сайті Кабінету Міністрів.
Головне:
За словами автора ініціативи, за останні роки лаванда трансформувалася з нішевої культури у драйвер локального туризму та малого бізнесу. На сьогодні в різних регіонах України функціонують понад 240 лавандових господарств, які щороку приймають сотні тисяч відвідувачів.
Запровадження офіційної дати має на меті:
Автор петиції пропонує встановити Всеукраїнський день лаванди у третю неділю червня. Це дозволить підтримати не лише туристичну галузь, а й переробну промисловість, зокрема виробництво косметики та крафтової продукції.
Активісти просять Кабінет Міністрів опрацювати питання встановлення дати та залучити до реалізації проєкту профільні міністерства.
Петицію зареєстрували 23 квітня. Протягом 90 днів вона має набрати 25 тисяч підписів, аби її розглянув президент. Зараз там поки 9 голосів.
