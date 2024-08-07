В Україні пропонують позбавляти громадянства за тероризм та участь у війні на боці РФ

Згідно з нормами законопроекту, позбавляти громадянства України хочуть за умови:
добровільного набуття громадянином України громадянства-агресора або держави-окупанта, або громадянства держави, включеної до переліку держав, громадяни яких набувають громадянства України у спрощеному порядку, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття;
використання повнолітнім громадянином України, який має громадянство іноземної держави, на території України іноземного паспорта, якщо це призводить до загроз національній безпеці чи національним інтересам України;
набуття особою громадянства України внаслідок надання неправдивих відомостей, підроблених документів, а також приховування особою будь-якого суттєвого факту, через який він не зміг би отримати громадянство;
порушення зобов'язання припинити іноземне громадянство або невиконання зобов'язання про складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою;
встановлення факту проходження особою військової служби за контрактом у державі-агресорі чи державі-окупанті;
набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо осіб, засуджених в Україні за вчинення злочину проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, за вчинення теракту;
участі у збройній агресії проти України у складі збройних формувань держави-агресора або держави-окупанта, або держави, яка перебуває у збройному конфлікті (війні) з Україною або сприяє здійсненню збройної агресії проти України.