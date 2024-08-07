В Украине предлагают лишать гражданства за терроризм и участие в войне на стороне РФ

Согласно нормам законопроекта, лишать гражданства Украины хотят при условии:
добровольного приобретения гражданином Украины гражданства-агрессора или государства-оккупанта, или гражданства государства, включенного в перечень государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия;
использования совершеннолетним гражданином Украины, который имеет гражданство иностранного государства, на территории Украины иностранного паспорта, если это приводит к угрозам национальной безопасности или национальным интересам Украины;
приобретения лицом гражданства Украины в результате предоставления ложных сведений, поддельных документов, а также утаивания лицом любого существенного факта, из-за которого он бы не смог получить гражданство;
нарушения обязательства прекратить иностранное гражданство или невыполнения обязательства о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком;
установления факта прохождения лицом военной службы по контракту в государстве-агрессоре или государстве-оккупанте;
вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лиц, осужденных в Украине за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, за совершение теракта;
участия в вооруженной агрессии против Украины в составе вооруженных формирований государства-агрессора или государства-оккупанта, или государства, которое находится в вооруженном конфликте (войне) с Украиной или способствует совершению вооруженной агрессии против Украины.