В Україні пропонують перейменувати понад 180 населених пунктів: повний список

"Цей перелік не є вичерпним і буде доповнюватися. Оприлюднюючи його, УІНП має на меті сприяти громадам й органам місцевого самоврядування та звернути їхню увагу на ті назви, які містять російську імперську символіку відповідно до закону", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, до списку не увійшли населені пункти, які розташовані на тимчасово окупованій території України.

Закон про деколонізацію топонімії передбачає перейменування населених пунктів, названих на честь:

посадовців, причетних до російської імперської політики, в тому числі у радянський час, або ж підтримували її, закликали до русифікації чи українофобії;

подій, повʼязаних з утіленням російської імперської політики;

назв російських міст та інших географічних, історичних та культурних обʼєктів Росії.

Водночас закон передбачає винятки, зокрема:

топоніми на честь постатей, які поряд із тим, що займали керівні посади в російських державних утвореннях від Московського царства до сучасної РФ чи сприяли її політиці, водночас захищали політичні, економічні, культурні права українського народу, розвивали українську національну державність, науку, культуру. Цей виняток не поширюється на працівників радянських органів держбезпеки;

топоніми на честь найменувань російських міст та інших географічних, історичних та культурних обʼєктів РФ, якщо вони повʼязані з захистом прав чи розвитком українського народу або з культурою поневолених народів РФ.

Також не підпадають під заборону назви, що лише співзвучні з тими, на які поширюються передбачені законом обмеження. Наприклад, не всі Катеринівки чи Миколаївки потрібно перейменовувати, а лише ті, які названі на честь російських царів, якщо це підтверджується історичними джерелами.

Наразі триває створення експертної комісії при Українському інституті національної памʼяті, яка надаватиме фахові висновки з питань, які виникатимуть в ході деколонізації.

Закон про деколонізацію

В Україні 27 липня набув чинності закон про деколонізацію, згідно з яким у країні вводять низку заборон щодо географічних назв. Він спрямований на протидію російській імперській пропаганді.

Як зазначається у документі, в Україні:

визначають злочинною та засуджують російську імперську політику;

забороняють пропаганду символіки російської імперської політики;

визначають порядок ліквідації такої символіки у громадському просторі.

Також в законі зазначено визначення російської імперської політики - це системні дії, які, починаючи з Московського царства і до сучасної Російської Федерації, були спрямовані на підкорення, експлуатацію та асиміляцію українців. Зокрема, така політика включає русифікацію - нав'язування російської мови та пропагування російської культури.