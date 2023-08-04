В Україні пропонують перейменувати понад 180 населених пунктів: повний список

Український інститут національної пам’яті (УІНП) пропонує змінити назви 183 населених пунктів в Україні, які підпадають під дію закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УІНП.
"Цей перелік не є вичерпним і буде доповнюватися. Оприлюднюючи його, УІНП має на меті сприяти громадам й органам місцевого самоврядування та звернути їхню увагу на ті назви, які містять російську імперську символіку відповідно до закону", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, до списку не увійшли населені пункти, які розташовані на тимчасово окупованій території України.
Закон про деколонізацію топонімії передбачає перейменування населених пунктів, названих на честь:
Водночас закон передбачає винятки, зокрема:
Також не підпадають під заборону назви, що лише співзвучні з тими, на які поширюються передбачені законом обмеження. Наприклад, не всі Катеринівки чи Миколаївки потрібно перейменовувати, а лише ті, які названі на честь російських царів, якщо це підтверджується історичними джерелами.
Наразі триває створення експертної комісії при Українському інституті національної памʼяті, яка надаватиме фахові висновки з питань, які виникатимуть в ході деколонізації.
Закон про деколонізацію
В Україні 27 липня набув чинності закон про деколонізацію, згідно з яким у країні вводять низку заборон щодо географічних назв. Він спрямований на протидію російській імперській пропаганді.
Як зазначається у документі, в Україні:
Також в законі зазначено визначення російської імперської політики - це системні дії, які, починаючи з Московського царства і до сучасної Російської Федерації, були спрямовані на підкорення, експлуатацію та асиміляцію українців. Зокрема, така політика включає русифікацію - нав'язування російської мови та пропагування російської культури.
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