В Украине предлагается переименовать более 180 населенных пунктов: полный список

Украинский институт национальной памяти (УИНП) предлагает изменить названия 183 населенных пунктов в Украине, подпадающих под действие закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УИНП.
"Этот перечень не является исчерпывающим и будет дополняться. Обнародуя его, УИНП стремится содействовать общинам и органам местного самоуправления и обратить их внимание на те названия, которые содержат российскую имперскую символику в соответствии с законом", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в список не вошли населенные пункты, расположенные на временно оккупированной территории Украины.
Закон о деколонизации топонимии предусматривает переименование населенных пунктов, названных в честь:
В то же время закон предусматривает исключения, в частности:
Также не подпадают под запрет названия, только созвучные с теми, на которые распространяются предусмотренные законом ограничения. К примеру, не все Екатериновки или Николаевки нужно переименовывать, а только те, которые названы в честь русских царей, если это подтверждается историческими источниками.
В настоящее время продолжается создание экспертной комиссии при Украинском институте национальной памяти, которая будет давать профессиональные выводы по вопросам, которые будут возникать в ходе деколонизации.
Закон о деколонизации
В Украине 27 июля вступил в силу закон о деколонизации, согласно которому в стране вводится ряд запретов по географическим названиям. Он направлен на противодействие русской имперской пропаганде.
Как отмечается в документе, в Украине:
Также в законе указано определение российской имперской политики – это системные действия, которые, начиная с Московского царства и до современной Российской Федерации, были направлены на покорение, эксплуатацию и ассимиляцию украинцев. В частности, такая политика включает русификацию – навязывание русского языка и пропаганду русской культуры.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.