В Украине предлагается переименовать более 180 населенных пунктов: полный список

"Этот перечень не является исчерпывающим и будет дополняться. Обнародуя его, УИНП стремится содействовать общинам и органам местного самоуправления и обратить их внимание на те названия, которые содержат российскую имперскую символику в соответствии с законом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в список не вошли населенные пункты, расположенные на временно оккупированной территории Украины.

Закон о деколонизации топонимии предусматривает переименование населенных пунктов, названных в честь:

должностных лиц, причастных к российской имперской политике, в том числе в советское время, или поддерживали ее, призывали к русификации или украинофобии;

событий, связанных с воплощением российской имперской политики;

заглавий российских городов и остальных географических, исторических и культурных объектов России.

В то же время закон предусматривает исключения, в частности:

топонимы в честь фигур, которые наряду с тем, что занимали руководящие должности в российских государственных образованиях от Московского царства до современной РФ или способствовали ее политике, защищали политические, экономические, культурные права украинского народа, развивали украинскую национальную государственность, науку, культуру. Это исключение не распространяется на работников советских органов госбезопасности;

топонимы в честь наименований российских городов и других географических, исторических и культурных объектов РФ, если они связаны с защитой прав или развитием украинского народа или с культурой порабощенных народов РФ.

Также не подпадают под запрет названия, только созвучные с теми, на которые распространяются предусмотренные законом ограничения. К примеру, не все Екатериновки или Николаевки нужно переименовывать, а только те, которые названы в честь русских царей, если это подтверждается историческими источниками.

В настоящее время продолжается создание экспертной комиссии при Украинском институте национальной памяти, которая будет давать профессиональные выводы по вопросам, которые будут возникать в ходе деколонизации.

Закон о деколонизации

В Украине 27 июля вступил в силу закон о деколонизации, согласно которому в стране вводится ряд запретов по географическим названиям. Он направлен на противодействие русской имперской пропаганде.

Как отмечается в документе, в Украине:

определяют преступность и осуждают российскую имперскую политику;

запрещают пропаганду символики русской имперской политики;

определяют порядок ликвидации таковой символики в публичном пространстве.

Также в законе указано определение российской имперской политики – это системные действия, которые, начиная с Московского царства и до современной Российской Федерации, были направлены на покорение, эксплуатацию и ассимиляцию украинцев. В частности, такая политика включает русификацию – навязывание русского языка и пропаганду русской культуры.