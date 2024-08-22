В Україні пропонують дозволити викуп об'єктів культурної спадщини: деталі

Що пропонує змінити законопроект

Згідно з пояснювальною запискою, метою проекту закону №11498 є актуалізація пам'яткоохоронного законодавства вимогам сучасності, адже велика кількість об'єктів культурної спадщини:

перебувають у незадовільному стані

потребують застосування негайних заходів щодо їх збереження

Крім того, останнім часом почастішали випадки навмисного доведення об'єктів культурної спадщини до руйнації їх власниками.

Виходячи з цього, документ пропонує надати органам охорони культурної спадщини необхідні інструменти для ефективної діяльності та збереження культурного надбання для наступних поколінь.

Для цього потрібно, зокрема, доповнити закон "Про охорону культурної спадщини" новою статтею 22-1 - щодо можливості викупу об'єктів культурної спадщини на користь територіальних громад міст, сіл або селищ.

У ній уточнюється, що право на викуп об'єктів культурної спадщини надаватимуть, якщо поточний (чинний) власник або інші особи своїми незаконними діями завдають пам'ятці шкоди.

При цьому викупна ціна пам'ятки визначатиметься у грошовій оцінці відповідно до нормативів та методик, затверджених Кабінетом міністрів України.

Зазначається також, що порядок викупу пам'ятки, яка переходить у власність територіальної громади, встановлюватиметься відповідним органом місцевого самоврядування.

Крім того, статтю 44 закону пропонується доповнити положеннями щодо:

суттєвого підвищення розміру штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини

за порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини можливості накладання органом охорони культурної спадщини фінансових санкцій не тільки на юридичних осіб, а і фізичних осіб - підприємців, громадські об'єднання (які є власниками, користувачами, орендарями об'єктів культурної спадщини, а також замовниками робіт не тільки на пам'ятках, а і на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини)

Додатково передбачається також накладання фінансових санкцій за порушення режиму історико-культурного заповідника чи історико-культурної заповідної території - розміщення зовнішньої реклами, вивісок, інформаційних табличок на пам'ятках і щойно виявлених об'єктах культурної спадщини, їх території та у зонах охорони (без письмового дозволу місцевого органу охорони культурної спадщини).

Крім того, в законі "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" пропонується доповнити частину 2 статті 2 - щоб узгодити правові норми законів щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони культурної спадщини (задля забезпечення принципу правової визначеності щодо охорони культурної спадщини).

Основне про проект закону

Проект закону №11498 про внесення змін до нормативно-правових актів України щодо охорони культурної спадщини було зареєстровано у Верховній Раді 19 серпня 2024 року.

Ініціатором законопроекту виступив народний депутат Олександр Юрченко (член депутатської групи "Відновлення України").

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики під керівництвом Микити Потураєва.

Проект закону №11498 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

21 серпня документ було надано для ознайомлення народним депутатам.

У прикінцевих положеннях уточнюється, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування (за умови схвалення Верховною Радою та підписання президентом).

При цьому Кабінету міністрів у місячний термін потрібно буде розробити та затвердити нормативи й методику визначення грошової оцінки викупної ціни пам'ятки.