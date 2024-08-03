Прийняття спадщини під час війни можуть спростити, але не для всіх: деталі

Верховній Раді пропонують розглянути проект закону №11454 та надати деяким спадкоємцям - у період дії воєнного стану - додатковий строк на подання заяви про прийняття спадщини.

РБК-Україна розповідає, що саме пропонує змінити цей законопроект і що про нього відомо.

Що пропонує змінити законопроект

Виходячи з Цивільного кодексу України, спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

При цьому спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час її відкриття не проживав постійно зі спадкодавцем, повинен подати до нотаріальної контори заяву - про прийняття спадщини.

Нині для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців (він починається з часу відкриття спадщини). Якщо ж спадкоємець впродовж цього строку не подає необхідну заяву, то вважається таким, що спадщину не прийняв.

Людина, що пропустила строк для прийняття спадщини, за письмовою згодою спадкоємців (які її прийняли), може подати заяву пізніше.

Інший варіант - якщо спадкоємець пропустив указані строки з поважної причини - визначення додаткового строку подачі заяви в судовому порядку.

Натомість проект закону №11454 пропонує доповнити прикінцеві та перехідні положення Цивільного кодексу новим пунктом.

Згідно з ним, підстави для надання додаткового строку, достатнього для подання заяви про прийняття спадщини нотаріусу або уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування - за місцем відкриття спадщини (в сільських населених пунктах), отримує особа, що проживає:

у населеному пункті, відмінному від місця відкриття спадщини та на території якого ведуться активні бойові дії

на тимчасово окупованих РФ територіях

Основне про проект закону

Проект закону №11454 про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо забезпечення надання додаткового строку на подання спадкоємцем заяви про прийняття спадщини у період дії воєнного стану, було зареєстровано у Верховній Раді 30 липня 2024 року.

Ініціатором законопроекту виступив народний депутат Олександр Лукашев, член депутатської групи "Відновлення України".

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань правової політики під керівництвом Дениса Маслова.

Проект закону №11454 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

1 серпня документ було надано для ознайомлення народним депутатам.

У прикінцевих і перехідних положеннях уточнюється, що (за умови схвалення Верховною Радою) закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.