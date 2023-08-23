В Україні пропонують дати адвокатам відстрочку від мобілізації, але є умова

Ініціатори законопроекту пропонують внести зміни до закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" шляхом внесення до переліку осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, адвокатів. Але тільки тих, хто має стаж роботи не менше 10 років або внесений до Реєстру адвокатів, що надають безкоштовну вторинну правову допомогу.

Автори документа пояснюють, що таке нововведення необхідно підтримати, оскільки зараз в Україні відстрочку від мобілізації вже мають судді, прокурори та співробітники інших правоохоронних органів, але серед перелічених вище осіб відсутні адвокати.

На думку ініціаторів законопроекту, в таких умовах існує ризик порушення принципу змагальності сторін, оскільки може бути представлена лише сторона звинувачення та відсутня сторона захисту.

"Проект закону розроблено з метою забезпечення кожному праву на захист в умовах військового стану, дотримання балансу між сторонами звинувачення та захисту під час судових процесів та принципу змагальності сторін", - сказано в записці пояснення.

Відстрочка від мобілізації

Нагадаємо, мобілізація в Україні продовжується з початку повномасштабної війни і зараз для поповнення резервів армії призивають військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років.

Але частина чоловіків має право на відстрочку від мобілізації. Про те, хто саме може уникнути призову на військову службу, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.