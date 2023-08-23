В Украине предлагают дать адвокатам отсрочку от мобилизации, но есть условие

Инициаторы законопроекта предлагают внести изменения в закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" путем внесения в перечень лиц, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, адвокатов. Но только тех, кто имеет стаж работы не менее 10 лет или внесен в Реестр адвокатов, которые предоставляют бесплатную вторичную правовую помощь.

Авторы документа объясняют, такое нововведение необходимо поддержать, поскольку сейчас в Украине отсрочку от мобилизации уже имеют судьи, прокуроры и сотрудники других правоохранительных органов, но среди вышеперечисленных лиц отсутствуют адвокаты.

По мнению инициаторов законопроекта, в таких условиях существует риск нарушения принципа состязательности сторон, так как может быть представлена только сторона обвинения и отсутствует сторона защиты.

"Проект закона разработан с целью обеспечения каждому праву на защиту в условиях военного положения, соблюдения баланса между сторонами обвинения и защиты во время судебных процессов и принципа состязательности сторон", - сказано в пояснительной записке.

Отсрочка от мобилизации

Напомним, мобилизация в Украине продолжается с начала полномасштабной войны и сейчас для пополнения резервов армии призывают военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет.

Но часть мужчин имеет право на отсрочку от мобилизации. О том, кто именно может избежать призыва на военную службу, можете узнать в материале РБК-Украина.