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В Україні прогнозують перші заморозки: де чекати холодів

Фото: В Україні прогнозують перші заморозки: де чекати холодів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Найближчими днями очікуються небезпечні метеорологічні явища. В більшості регіонів можливі нічні заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Укргідрометцентру.

Вночі 9 та 10 жовтня, в Київській області на поверхні ґрунту заморозки 0 - +5 градусів. Водночас у самій столиці зниження температури не очікується. 

Зокрема заморозки можливі: 

  • вночі 9 жовтня в Україні, крім південної частини; 
  • 10 жовтня в більшості областей.

 Фото: метеорологічні попередження на 9 жовтня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у вихідні, 7 та 8 жовтня, в Україні очікується погіршення погоди. Синоптики попередили про заморозки й перший сніг.

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