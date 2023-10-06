В Україні прогнозують перші заморозки: де чекати холодів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Укргідрометцентру.

Вночі 9 та 10 жовтня, в Київській області на поверхні ґрунту заморозки 0 - +5 градусів. Водночас у самій столиці зниження температури не очікується.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у вихідні, 7 та 8 жовтня, в Україні очікується погіршення погоди. Синоптики попередили про заморозки й перший сніг.

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