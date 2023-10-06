В Украине прогнозируют первые заморозки: где ждать холодов

В ближайшие дни ожидаются опасные метеорологические явления. В большинстве регионов возможны ночные заморозки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.
Ночью 9 и 10 октября, в Киевской области на поверхности почвы заморозки 0 - +5 градусов. В то же время в самой столице снижение температуры не ожидается.
В частности заморозки возможны:
Фото: метеорологические предупреждения на 9 октября (meteo.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в выходные, 7 и 8 октября, в Украине ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупредили о заморозках и первом снеге.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.