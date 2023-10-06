RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине прогнозируют первые заморозки: где ждать холодов

Фото: В Украине прогнозируют первые заморозки: где ждать холодов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ближайшие дни ожидаются опасные метеорологические явления. В большинстве регионов возможны ночные заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.

Ночью 9 и 10 октября, в Киевской области на поверхности почвы заморозки 0 - +5 градусов. В то же время в самой столице снижение температуры не ожидается. 

В частности заморозки возможны: 

  • ночью 9 октября в Украине, кроме южной части; 
  • 10 октября в большинстве областей.

Фото: метеорологические предупреждения на 9 октября (meteo.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в выходные, 7 и 8 октября, в Украине ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупредили о заморозках и первом снеге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода