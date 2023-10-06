В Украине прогнозируют первые заморозки: где ждать холодов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.

Ночью 9 и 10 октября, в Киевской области на поверхности почвы заморозки 0 - +5 градусов. В то же время в самой столице снижение температуры не ожидается.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в выходные, 7 и 8 октября, в Украине ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупредили о заморозках и первом снеге.

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