В Україні прогнозують перші заморозки: де чекати холодів
Фото: В Україні прогнозують перші заморозки: де чекати холодів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Найближчими днями очікуються небезпечні метеорологічні явища. В більшості регіонів можливі нічні заморозки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Укргідрометцентру.
Вночі 9 та 10 жовтня, в Київській області на поверхні ґрунту заморозки 0 - +5 градусів. Водночас у самій столиці зниження температури не очікується.
Зокрема заморозки можливі:
- вночі 9 жовтня в Україні, крім південної частини;
- 10 жовтня в більшості областей.
Фото: метеорологічні попередження на 9 жовтня (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у вихідні, 7 та 8 жовтня, в Україні очікується погіршення погоди. Синоптики попередили про заморозки й перший сніг.
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