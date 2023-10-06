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В Україні прогнозують перші заморозки: де чекати холодів

П'ятниця 06 жовтня 2023 15:14
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В Україні прогнозують перші заморозки: де чекати холодів Фото: В Україні прогнозують перші заморозки: де чекати холодів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Найближчими днями очікуються небезпечні метеорологічні явища. В більшості регіонів можливі нічні заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Укргідрометцентру.

Вночі 9 та 10 жовтня, в Київській області на поверхні ґрунту заморозки 0 - +5 градусів. Водночас у самій столиці зниження температури не очікується.

Зокрема заморозки можливі:

  • вночі 9 жовтня в Україні, крім південної частини;
  • 10 жовтня в більшості областей.

В Україні прогнозують перші заморозки: де чекати холодів

Фото: метеорологічні попередження на 9 жовтня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у вихідні, 7 та 8 жовтня, в Україні очікується погіршення погоди. Синоптики попередили про заморозки й перший сніг.

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