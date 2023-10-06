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В Украине прогнозируют первые заморозки: где ждать холодов

Пятница 06 октября 2023 15:14
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В Украине прогнозируют первые заморозки: где ждать холодов Фото: В Украине прогнозируют первые заморозки: где ждать холодов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ближайшие дни ожидаются опасные метеорологические явления. В большинстве регионов возможны ночные заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.

Ночью 9 и 10 октября, в Киевской области на поверхности почвы заморозки 0 - +5 градусов. В то же время в самой столице снижение температуры не ожидается.

В частности заморозки возможны:

  • ночью 9 октября в Украине, кроме южной части;
  • 10 октября в большинстве областей.

В Украине прогнозируют первые заморозки: где ждать холодов

Фото: метеорологические предупреждения на 9 октября (meteo.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в выходные, 7 и 8 октября, в Украине ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупредили о заморозках и первом снеге.

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