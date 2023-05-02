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В Україні продовжують спрощувати ВЛК: що зміниться

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Україна, Вівторок 02 травня 2023 18:14
В Україні продовжують спрощувати ВЛК: що зміниться Фото: в Україні продовжують спрощувати ВЛК: що зміниться (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Верховна рада у вівторок, 2 травня, ухвалила два закони для удосконалення діяльності військово-лікарських комісій. Мова йде про документи №9154 та №9158.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Ярослава Железняка.

У закон №9154 передбачається, що ВЛК можна буде створювати не тільки при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки і закладах охорони здоров'я сектору безпеки та оборони, а ще й при державних і комунальних закладах охорони здоров'я.

А от законом №9158 пропонується змінити Статут внутрішньої служби Збройних сил України. Нововедення передбачають уточнення обов’язків начальника медичної служби бригади.

Документом буде визначено підстави для видачі начальником медслужби військової частини довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) - після проведення службового чи спеціального розслідування або без проведення такого розслідування (на підставі рапорту командира).

Також буде запроваджено механізм направлення медичних та інших документів до військового закладу охорони здоров'я або територіального центру комплектування і соціальної підтримки, а також до військової частини територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

В Україні буде встановлено норму для військовослужбовців, які згідно з висновком ВЛК мають право на відпустку для лікування у зв'язку з хворобою або визнані непридатними до військової служби, щодо можливості направлятися у порядку, встановленому Міністерством оборони України, територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, до місця проведення відпустки або для оформлення документів на звільнення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Верховна рада прийняла за основу два законопроекти, які дозволять суттєво покращити роботу військово-лікарських комісій.

Також раніше ми писали, що військово-лікарські комісії в Україні будуть працювати на базі цивільних медичних закладів за програмою медгарантій.

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